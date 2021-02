Sylvia Plath va néixer el 27 d'octubre del 1932 a Boston i va morir l'11 de febrer del 1963 a Londres. La recordem amb el seu poema Lady Lazarus, traduït per Montserrat Abelló.

Il·lustració: Krysthopher Woods

Lady Lazarus

Sylvia Plath (1932-1963).

Ho he tornat a fer.Un cop cada deu anysme’n surto:un miracle que camina, la pelllluent com una pantalla nazi,el peu dretés un petjapapers,la cara una tela jueva finai anònima.Arrenca’m aquest drap,oh enemic meu.Faig por?El nas, conques dels ulls, totes les dents?La fortor de l’alès’esvanirà en un dia.Aviat, aviat la carnque engolia el sepulcretrobarà estatge en mii jo seré una dona que somriu.Tot just trenta anysi, com els gats, nou vides per morir.Aquesta és la Tercera.Quina andròminaper anihilar cada dècada.Quants milions de filaments.Una gentada que rosega cacauetss’estalona per veurecom em desembenen mans i peus,el gran striptease.Senyores, senyors,heus aquí les meves mans,els meus genolls.Malgrat que tinc només la pell i l’os,sóc la mateixa, idèntica dona.El primer cop, tenia deu anys.Va ser un accident.El segon cop, estava resoltaa acabar, a no tornar-ne mai més.Em gronxolava closacom una petxina.Van haver de cridar-me i cridar-mei arrencar-me els cucs com perles llefiscoses.Morir és un art,com qualsevol cosa.Jo ho faig excepcionalment bé.Tan bé, que sembla un infern,Tan bé, que sembla real.Podríem dir que en tinc vocació.És ben fàcil fer-ho en una cel·la.És ben fàcil fer-ho i restar així.És la forma teatralde retornar a ple diaal mateix lloc, al mateix rostre, al mateix xisclebrutal i divertit:«Miracle!»,que m’atueix.Hi ha un preuper contemplar-me les cicatrius, un preuper escoltar-me el cor:batega de debò.Hi ha un preu també, un de ben alt,Per un palp, per un moto una mica de sang.Un ble de cabells, un bocí de roba.Així, així, Herr Doktor.Així, Herr Enemic.Sóc la vostra obra magna,sóc el vostre tresor,la noia d’or purque es fon en un sol crit.Em tombo i cremo.No penseu que menystinc la vostra ansietat.Cendra, cendraque atieu i furgueu.Ossada, carn, no en resta res:una pastilla de sabó,una aliança de noces,una dent d’or.Herr Déu, Herr Lucifer,alerta,alerta.Jo m’alço de les cendresamb el meu cabell roigi menjo homes com aire.De Sóc vertical. Obra poètica 1960-1963 . Traducció de Montserrat Abelló.