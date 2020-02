Molière i el preu de les coses

Foto: Cristiano de Jesus

Jean-Baptiste Poquelin, més conegut com a Molière, va néixer el 15 de gener de 1622 i va morir el 17 de febrer de 1673. Recordem el dramaturg i actor amb 14 reflexions seves.La felicitat ininterrompuda avorreix, ha de tenir alternatives.Les coses valen el que nosaltres fem que valguin.La bellesa del rostre és fràgil, és una flor passatgera, però la bellesa de l'ànima és ferma i segura.Com més estimem algú, menys convé lloar-lo.La raó fuig dels extremismes i desitja la prudència moderada.Ningú no és capaç d'evitar l'amor, i ningú no és capaç d'evitar que l'amor s'acabi.La mort és el remei de tots els mals, però no l'hem de fer servir fins a última hora.La bellesa sense gràcia és un ham sense esquer.Gairebé tots els éssers humans moren dels seus remeis, no de les seves malalties.Un gelós estima més, però no estima millor.Mai no s'ha conquerit cap cor mitjançant la força.La hipocresia és la pitjor maldat.Qui vol ofegar el seu gos diu que està rabiós.Prefereixo un vici tolerant que una virtut obstinada.