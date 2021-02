Foto: Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència / Wikimedia Commons

Salvador Espriu (1913-1985). Foto: Edicions 62

El poeta Salvador Espriu va néixer a Santa Coloma de Farners el 10 de juliol del 1913 i va morir a Barcelona el 22 de febrer del 1985. El recordem amb el seu poema Indesinenter.Nosaltres sabíemd'un únic senyori vèiem comesdeveniagos.Envilit pel ventre,per l'afalac al ventre,per la por,s'ajup sota el fuetamb foll oblitde la raóque té.Arnat, menjatde plagues,aquest tristnúmero de baratilli,saldo al circde la mort,sense parar llepaval'aspra màque l'ha fermatdes de tant tempsal fang.Li hauria estatsenzill de ferdel seu silenci murimpenetrable, altíssim:va triarla gran vergonya mansadels lladrucs.Mai no hem pogut,però, desesperardel vell vençuti elevem en la nitun cant a crits,car les paraules vessende sentit.L'aigua, la terra,l'aire, el focsón seus,si s'arrisca d'un copa ser qui és.Caldrà que diguide seguida prou,que vulgui aracaminar de nou,alçat, sense repòs,per sempre méshome salvat en poble,contra el vent.Salvat en poble,ja l'amo de tot,no gos mesell,sinó l'únic senyor.Raimon canta Indesinenter:«Poeta em fa una mica de vergonya que me'n diguin perquè no sé si ho soc». Salvador Espriu explica per què prefereix que li diguin escriptor: