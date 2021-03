Dones, versos, llibertat

Foto: Flávio

2. «Diacrític», de Mireia Calafell

14. «Divisa», de Maria-Mercè Marçal

Amb totes dues mansalçades a la lluna,obrim una finestraen aquest cel tancat.Hereves de les donesque cremaren ahirfarem una fogueraamb l’estrall i la por.Hi acudiran les bruixesde totes les edats.Deixaran les escombresper pastura del foc,cossis i draps de cuinael sabó i el blauet,els pots i les cassolesel fregall i els bolquers.Deixarem les escombresper pastura del foc,els pots i les cassoles,el blauet i el sabóI la cendra que restino la canviaremni per l’or ni pel ferroper ceptres ni punyals.Sorgida de la flamasols tindrem ja la vidaper arma i per escuta totes dues mans.El fum dibuixaràl’inici de la històriacom una heura de joiaentorn del nostre cosi plourà i farà soli dansarem a l’airede les noves cançonsque la terra rebrà.Vindicarem la niti la paraula DONA.Llavors creixerà l’arbrede l’alliberament.dona dóna dona dónadona dóna dona dónadona dóna dona dónadona dóna dona dónadona dóna dona dónaque violent és un accentquan no fa prou diferènciaMare meva, que no ni sé on ets,de qui només en tinc el nom…Mare nostra que esteu en el zelsigui santificat el vostre conyl'epidural, la llevadora,vingui a nosaltres el vostre critel vostre amor, la vostra força.Faci's la vostra voluntat al nostre útersobre la terra.El nostre dia de cada dia doneu-nos avui.I no permeteu que els fills de putaavortin l'amor, facin la guerra,ans deslliureu-nos d'ellspels segles dels segles,Vagina.Anem…Un temps, vaig ser una noia de futur.Podia llegir Horaci i Virgili en llatí,recitar de memòria tot Keats.Però, entrant en les coves dels adults,em van caçar i vaig començar a parirels fills d’un home estúpid i cregut.Ara m’empleno el vas sempre que puci ploro si recordo un vers de Keats.Una no sap, de jove, que cap llocno és el lloc on podrà restar per sempre.També s’estranya quan no arriba maiaquell o aquella en qui trobar descans.Una ignora, de jove, que els principisno tenen res a veure amb els finals.Torcar la pols sembla monòtoni el drap —amunt i avall— és groc,com tot el cansament que ens vessa.Torcar la pols —diuen algunes—és esborrar el pas del tempsque cau sobre totes les cosesi s’esmicola a poc a poc.Torcar la pols cada matíés el cilici que portemsobre la carn, i ens dol vivíssimi molt aspre. I jo per consolar-me,només per consolar-me, penseque també podria ésser el fermmotiu de la nostra rebel·lió.L'Elionor teniacatorze anys i tres horesquan va posar-se a treballar.Aquestes coses quedenenregistrades a la sang per sempre.Duia trenes encarai deia: "sí, senyor" i "bones tardes".La gent se l'estimava,l’Elionor, tan tendra,i ella cantava mentrefeia córrer l'escombra.Els anys, però, a dins la fàbricaes dilueixen en l'opacagrisor de les finestres,i al cap de poc l'Elionor no hauriapas sabut dir d'on li venienles ganes de plorarni aquella irreprimiblesensació de solitud.Les dones deien que el que li passavaera que es feia gran i que aquells malses curaven casant-se i tenint criatures.L'Elionor, d'acord amb la molt sàviapredicció de les dones,va créixer, es va casar i va tenir fills.El gran, que era una noia,feia tot just tres horesque havia complert els catorze anysquan va posar-se a treballar.Encara duia trenesi deia: "sí, senyor", i "bones tardes".Drap de la pols, escombra, espolsadors,plomall, raspall, fregall d’espart, camussa,sabó de tall, baieta, lleixiu, sorrai sabó en pols, blauet, netol, galleda.Cossi, cubell, i picamatalassos,esponja, pala de plegar escombraries,gibrell i cendra, salfumant, capçanes.Surt el guerrer vers el camp de batalla.Estava asseguda a la cadira.Lip gloss als llavisi sota el vestit oferia,com una arrel de dolor,l’escala esventrada de la misèria.Absoluta.Estava asseguda a la cadira.Escot ufanós i dins del pit tenia,com la carretera inacabable,la joventut que rodolava.RàpidaEstava asseguda a la cadira.Ulls precipitats a l’aigua febrilen una terra promesade sang i excrements d’existència.Cremada.Estava asseguda a la cadira,com l’estella més pulcra,cada dia.Pero seamos realistas:Penélope, cosiéndole,no es más feliz que yoahora mismo rompiéndolela cremallera.Parlen les dones,la seva poesiatendra i forta.Ben pocs s’aturena escoltar aquestes veus,que, trasbalsades,un nou llenguatge diuennascut al fons dels segles.Tu i jo som dones d’heura.embellim murs i tanquesen establir diàleg.Som catifa de somnis,graons de sol,un vals d’arrels menudes.Dia a dia inventem la no-rutina.Amb els peus fermsens vestim d’aireper ballar amb estels.Som dones d’heura,podem ser alades,arrel, estiu, bressol,deix... i mans!Sobretot mans obertes,fulles que acaronen pedres.Suspeses en el vertigen blauque ens teixeix.Llaços que nuen mans.La llibertat és un estat permanentsense fronteres,és oferir amor clandestícom una drogaa plena llum del dia,és no claudicar en l'intent,és sincerar-te.La llibertat és conviureamb el desordre del desigi no justificar-te,és blasfemari fugir dels visionaris,és condemnar-te a l'oblit dels capatassos,és dignificar mots tals comRevolució, Insurgència,Autoorganització.La llibertat és desmitificari fer caure totes les estàtues,és suprimir, definitivament, la falsa amistatamb traïdoria,és profanar la voluntat de control del misticisme,és oblidar el pecat, la mala consciència,els remordiments de la moralperversa, que t'han incultat en escoles tenebrosescom palaus,com presons,amb patis enormeson només podies donar voltes.La llibertat és un hemicicle buit,un mentider coix, un dictador mut,una rumba dansant al voltant d'una foguera,les calces de la cambrera fent de banderanegraa l'estenedor de les il·lusionscomplertes, de les utopies acabades,de les conviccions que han deixat de presumir,de les cançons que han deixat de ser himnes,mentre l'últim ideari ens escalfa els peus,i ens ajuda a fer el sopar...Hoy te recuerdo así,como los días sin colegio,bandera hermosa de un país difícil,lluvia delgada de los sábados.Nunca guardaste mucho para ti.Ni siquiera una noche,una ciudad o un viaje.Tu tiempo se sentaba en nuestra mesay había que partirlo como el pan,entre tus hijos y tu miedo.Seis veces el temora que la enfermedad, el vicio o la desgraciase quisieran sentar en nuestra mesa.A l'atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona.de classe baixa i nació oprimida.I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel.