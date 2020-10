Als nostres peus

Miro les belles xilografies inspirades en els mosaics hidràulics de Marta Chinchilla i sento el trepig de les hores, que no transcorren en va, sobre aquests terres trobats, però també la força de l'art que muda l'efímer en persistent, que restitueix colors esborrats o en crea de nous allà on hi havia sols sutge. I penso aleshores que la matriu de la fusta té el nom just, l'apel·lació adequada, perquè, per mà de la Marta, esdevé engendradora de criatures amb vida pròpia, de colors i de formes noves, amb possibilitats de futur infinites però amb el valor afegit que només pot donar el pòsit del temps, la comprensió de la nostra natura fràgil feta de dies, d'hores, de minuts, de segons, de passes i petjades sovint a les palpentes sobre els mosaics de la vida."Terres trobats" és una poètica del mosaic hidràulic bella i suggeridora. Podeu contemplar-ne algunes mostres en aquestes fotografies que vaig fer el dia en què s'inaugurava la primera exposició de Chinchilla sobre aquesta temàtica: