OVIDI, va com va.

Ovidi Montllor va néixer el 4 de febrer de 1942 i va morir el 10 de març de 1995. Recordem el cantactor amb 14 pensaments d'una entrevista amb Montserrat Roig i amb 14 peces clau en el seu repertori musical.

Foto: Juan Miguel Morales

De petit sempre m'inclinava cap a les dones, perquè sabia que hi trobaria tendresa i afecte.Vaig passar totes les malalties de nens que s'han de passar. Això m'obligava a estar-me al llit o a no sortir de casa. M'inventava els mons i les coses. Afortunadament, tenia la biblioteca d'un oncle meu que va fugir a França.El millor que m'han ensenyat els meus pares és el respecte.El meu pare era anarquista i tenia consciència de classe. Potser precisament per això, una de les coses que més ha respectat és la gent.Per la banda de la mare, el que més m'ha agradat és l'estima a la vida: el fruir de totes les coses i no esperar.El meu pare em deia: "Primer aprèn l'ofici i després reclama. Sempre t'escoltaran més que si no l'aprens".He fet uns 36 oficis: teixidor, mecànic, cambrer, xofer, ferrer, pastor de cabres, perruquer, venedor de peix...La major part de records són de la meva infància a Alcoi [...] Els porto bastant a sobre, aquests moments, de vegades hi voldria retornar.Vaig descobrir el sexe a tres anys i mig, vora quatre, o, més que el sexe, el desig de les noies.Si em passo cinc mesos fent cinema, ja hi ha gent que diu que he deixat de cantar. He de començar de zero altra vegada.No només l'artista viu la immaduresa del país, la viu tot un país.Hi ha una espècie de masoquisme per part meva, perquè m'agrada sentir-me incòmode. Em sento incòmode perquè no em conec a fons.No faig cinema per un motiu purament econòmic. Sempre he triat pel·lícules que considerava que podien ser honestes i ben fetes.Per a mi, l'ideal de societat futura és una utopia. Seria que totes les persones tinguessin la possibilitat d'elegir el que elles volguessin.