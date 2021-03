Foto: lauren rushing

Us oferim un dels poemes del llibre Ausiàs March. Una tria , publicat per Editorial Barcino dins la col·lecció Tast de Clàssics , en la versió original (en català actual) i en l'adaptada per Josep Piera.Plaer i amor, que engendren el desig,i esperança, que puja aquests graons,m’alegren molt, tot i la por del malque em fa patir, i m’enflaqueix la carn;porte al cor continu foc sense fum,i la calor no em surt de dins a fora.Socorreu-me en el terme d’una hora.Els símptomes demostren poca vida.El metge savi no pren el cas per jocsi la febre no s’exterioritza;l’ignorant veu el malalt que no cremaquan ell li toca el front, i el jutja sa.El pacient no pot dir el seu malperquè, afeblit, té la llengua travada;els gestos i el color bé descobreixenel seu afany, que val tant com el dir.Plena de seny, no cal dir-vos que us ame,ja tinc per cert que n’esteu ben segura;si bé mostreu que no teniu idead’allò que fa l’amor tan diferent.Alt e amor, d'on gran desig s'engendra,e esper, vinent per tots aquests graons,me són delits, mas dóna'm passionsla por del mal, qui em fa magrir carn tendra,e port al cor sens fum contínuu foce la calor no em surt a part de fora.Socorreu me dins los térmens d'una hora,car mos senyals demostren viure poc.Metge escient no té lo cas per joccom la calor no surt a part extrema.L'ignorant veu que lo malalt no cremae jutja'l sa, puix que mostra bon toc.Lo pacient no porà dir son mal,tot afeblit, ab llengua mal diserta:gest e color assats fan descubertapart de l'afany que tant com lo dir val.Plena de seny, dir-vos que us am no cal,puix crec de cert que us ne teniu per certa,si bé mostrau que us està molt cubertacella per què amor és desegual.Versió de Josep PieraTast de ClàssicsReservats tots els drets d’aquesta edició:EDITORIAL BARCINO, S. A.«Tast del Tast» us convida a degustar la col·lecció «Tast de Clàssics», que ens permet gaudir dels grans autors i dels títols més destacats de la literatura catalana antiga des d'una sensibilitat contemporània. Escriptors i poetes actuals adapten les paraules del passat per fer-les més presents que mai.