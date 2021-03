Tal com el brau que fuig cap al desert

Foto: Moyan Brenn

Us oferim un dels poemes del llibre «Ausiàs March. Una tria» , publicat per Editorial Barcino dins la col·lecció Tast de Clàssics , en la versió original (en català actual) i en l'adaptada per Josep Piera.Tal com el brau que fuig cap al desertquan és vençut pel seu semblant, que el força,no torna fins que s'ha recuperatper destruir aquell qui l'ha ofés,així em cal allunyar-me de vós;el vostre gest ha confós el meu ànim;no tornaré fins que s'haja ben fosla por que m'impedeix de ser feliç.Sí com lo taur se·n va fuyt pel desertquant és sobrat per son semblant qui·l força,ne torna may fins ha cobrada forçaper destruir aquell qui l'ha desert:tot enaxí·m cové lunyar de vós,car vostre gest mon esforç ha confús:no tornaré fins del tot haja fusla gran pahor qui·m toll ser delitós.