Els gargots de Kerouac

Foto: Tom Palumbo

Foto: Llibreta de Kerouac del 1953.

Jack Kerouac, l'escriptor pioner de la «beat generation», va néixer el 12 de març del 1922 a Milwaukee i va morir el 21 d'octubre del 1969 a Los Angeles. El recordem amb catorze condicions que ell trobava essencials per escriure, extretes del seu Belief and Technique for Modern Prose.Llibretes secretes amb gargots i pàgines mecanografiades sense fre, per al teu propi gaudi.Estigues obert a tot i atent.No t'emborratxis mai fora de casa.Estima la teva vida.Allò que sents acabarà trobant la seva forma.Sigues un fanàtic del temps, com Proust.Relata la veritable història del món en un monòleg interior.Surt del fons de tu mateix i llança't amb els ulls oberts al mar del llenguatge.El centre precís d'interès és l'ull dintre de l'ull.Accepta perdre-ho tot.Ni por ni vergonya en la dignitat de la teva experiència, llenguatge i coneixement.Escriu perquè el món vegi la imatge que tens d'ell.Aposta per la creació salvatge, sense límits, sorgida de les profunditats, al·lucinada.Tu ets un geni, sempre.Com observava Jaume Vallcorba Plana en un article a la revista Els Marges publicat el 1976, «Kerouac ens parlava en una literatura –que, cal no oblidar-ho, era una forma de vida– plena de gargots i notes frenètiques, d’infinituds i visions, d’ingènues santedats i d’imatges, salvatge, sense límits, al·lucinada, com un film de mots, escrita originalment sense punts ni comes, com una cascada («no escriuen –deia Truman Capote–, fan petar la màquina»). I si a casa nostra no hi va haver ningú que escrivís llibres a la seva manera, sí que van adoptar la seva tècnica –amb barreges i influències surrealistes– els músics pop. Les lletres de gran nombre de cantants i les seves declaracions escrites tenen molt d’aquells sobresalts visionaris dels quals ens parlava Kerouac.»