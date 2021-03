Newton, pomes i estrelles

Foto: Wikipèdia

Fill de granger, el seu pare va morir i ell es va haver d'encarregar del negoci. Però Isaac Newton, nascut el 4 de gener del 1643 a Woolsthorpe-by-Colsterworth (Regne Unit) i mort el 31 de març del 1727 a Kensington (Regne Unit), no estava fet per al camp: es quedava pensatiu contemplant l'aigua dels llacs mentre se li escapava el ramat. O pensant com és que les pomes queien de forma perpendicular al terra. Gràcies al seu tiet va començar a estudiar, a crear les primeres teories. A fascinar-se pels moviments dels astres i a fabricar-se les eines per investigar. El recordem llegint-ne 14 reflexions.La veritat es troba en la simplicitat.Els homes construïm molts murs i pocs ponts.El tacte és l'habilitat d'arribar a un punt sense fer cap enemic.No has de seguir les regles, les has de crear.Viu la teva vida com una exclamació i no com una explicació.Puc calcular el moviment dels cossos celestes, però no la bogeria de la gent.La gravetat explica el moviment dels planetes, però no pot explicar qui ha posat els planetes en moviment.És millor que un home només busqui una mica de veritat, deixant-ne la resta per als altres, per als qui vindran. Sense donar res per fet.Quan em van preguntar com vaig descobrir la gravetat vaig respondre: pensant-hi durant molt de temps.Quin és l'origen de la bellesa i de l'ordre del món?Si he fet descobriments inavaluables, ha estat més per la paciència que he tingut que per cap altre talent.Mai s'ha fet cap descobriment sense una suposició audaç.He estat un nen petit que, jugant a la platja tarda rere tarda, ha trobat una petxina encara més bonica. L'oceà de la veritat s'estenia, inexplorat, davant meu.El que sabem és una gota d'aigua; el que ignorem, un oceà sencer.