Ara mateix

Ara mateix enfilo aquesta agullaamb el fil d'un propòsit que no dici em poso a apedaçar. Cap dels prodigisque anunciaven taumaturgs insignesno s'ha complert, i els anys passen de pressa.De res a poc, i sempre amb vent de cara,quin llarg camí d'angoixa i de silencis.I som on som; més val saber-ho i dir-hoi assentar els peus en terra i proclamar-noshereus d'un temps de dubtes i renúnciesen què els sorolls ofeguen les paraulesi amb molts miralls mig estrafem la vida.De res no ens val l'enyor o la complanta,ni el toc de displicent malenconiaque ens posem per jersei o per corbataquan sortim al carrer. Tenim a penesel que tenim i prou: l'espai d'històriaconcreta que ens pertoca, i un minúsculterritori per viure-la. Posem-nosdempeus altra vegada i que se sentila veu de tots solemnement i clara.Cridem qui som i que tothom ho escolti.I en acabat, que cadascú es vesteixicom bonament li plagui, i via fora!,que tot està per fer i tot és possible.Pensem-la clara aquesta quietudque escampa tants de ressons impensats;pensem-la clara i suggerent, que ens omplil'espai concret d'ara mateix, l'espaien què no hi ha cap mena de sorpresai tot és vell, i trist, i necessari.Vam girar full temps ha, i alguns s'entestena llegir encara la mateixa plana.Potser el secret és que no hi ha secreti aquest camí l'hem fet tantes vegadesque ja ningú no se'n sorprèn; potsercaldria que trenquéssim la rutinafent algun gest desmesurat, algunasublimitat que capgirés la història.Potser, també, del poc que tenim arano sabem fer-ne l'ús que cal; qui sap!Molt lentament giravolta la síniai passen anys, o segles, fins que l'aiguas'enfila al cim més alt i, gloriosa,proclama la claror per tots els àmbits.Molt lentament davallen aleshoresels catúfols per recollir més aigua.Així s'escriu la història. Saber-hono pot sobtar ni decebre ningú.Massa sovint girem els ulls encarai el gest traeix angoixa i defallences.L'enyor, voraç, ens xucla la miradai ens gela el moll del sentiment. De totesles solituds, aquesta és la més fosca,la més feroç, i persistent, i amarga.Convé saber-ho i convé, d'altra banda,pensar el futur lluminós i possible.¿Qui sinó tots –i cadascú per torna–podem crear des d'aquest límits d'aral'àmbit de llum on tots els vents s'exaltin,l'espai de vent on tota veu ressoni?Públicament ens compromet la vida,públicament i amb tota llei d'indicis.Serem allò que vulguem ser. Debadesfugim del foc si el foc ens justifica.Ni llocs ni noms ni espai suficientper replantar l'arbreda, ni cap riuque remunti el seu curs i ens alci el cosper damunt de l'oblit. Tots sabem béque no hi ha camp obert per cap retornni solc en mar a l'hora del perill.Posem senyals de pedra pels camins,senyals concrets, de fonda plenitud.Compartirem misteris i desigsd'arrel molt noble i secreta, en l'espaide temps que algú permetrà que visquem.Compartirem projectes i neguits,plaers i dols amb dignitat extrema,l'aigua i la set, l'amor i el desamor.Tot això junt, i més, ha de donar-nosl'aplom secret, la claredat volguda.En clau de temps i amb molt de patiment.Vet ací com podem guanyar el combatque de fa tant de temps lliurem, intrèpids.En clau de temps i potser en solitud,acumulant en cadascú la forçade tots plegats i projectant-la enfora.Solc rera solc per mar de cada dia,pas rera pas amb voluntat d'aurora.Ni cap llevant luxuriós, ni capponent solemne. Més ens cal saberque no hi ha grans misteris, ni un ocelld'ales immenses que ens empari; resd'allò que tants de cops han proclamatamb veu mesella foscos endevins.Posem la mà damunt la mà i els anysconferiran duresa a cada gest.10Vam preservar del vent i de l'oblitla integritat d'uns àmbits, d'uns projectesen què ens vèiem tots junts créixer i combatre.I ara, ¿quin fosc refús, quina peresamalmet l'impuls de renovada fúriaque ens feia quasi delejar la lluita?Del fons dels anys, crida, barbullent,la llum d'un temps expectant i frondós.11Convertirem els silencis en ori els mots en foc. La pell d'aquest retornacumula la pluja, i els afanysesborren privilegis. Lentamentemergim del gran pou, heures amunt,i no pas a recer de cap malastre.Convertirem el vell dolor en amori el llegarem, solemnes, a la història.Versió íntegra cantada per Lluís Llach: