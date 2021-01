És quan dormo que hi veig clar

Soc poc aficionada a llegir poesia, em costa entendre-la. Se que es qüestió de practica e interès, però potser tinc també una mica de mandra.

Us dic això perquè, gràcies a cantants com en Serrat, Raimon i tants d’altres he conegut grans poetes, he escoltat cantats tants i tants poemes que segur no hagués llegit mai, que no podré deixar d’estar-los eternament agraïda