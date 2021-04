Baudelaire i la lluna que plora

Foto: Don McCullough

TRISTESES DE LA LLUNA

14 pensaments del poeta:

Quan Baudelaire va néixer el 9 d'abril de 1821, el seu pare ja tenia seixanta anys. L'home va morir quan el nen en tenia cinc. El menut Charles va ser criat sobretot per la serventa de la família. De jove, quan es va inscriure a la facultat de dret, va començar una vida bohèmia marcada pels vicis, els excessos i les addiccions. Recordem el poeta i crític francès, autor de Les flors del mal i nascut ara fa 195 anys, llegint un poema seu i 14 reflexions.Aquesta nit, la lluna somia amb més peresa;tal com una bellesa que, entre coixins florits,amb una mà distreta amanyaga amb tendresapoc abans d'adormir-se el contorn dels seus pits,sobre el dors setinat de suaus esfondrades,es lliura moribunda a llargs defalliments,i, en blanques visions, passeja les miradesque pugen dins l'atzur com florals naixements.Quan sobre aquesta corba, en llangor inactiva,deixa lliscar una llàgrima, només una, furtiva,un piadós poeta, que somiar no vol,pren la pàl·lida perla dins la seva mà closa,de reflex irisat com d'òpal, i la posaa dintre del seu cor ben lluny dels ulls del sol.(Poema del llibre «Les flors del mal», publicat per Proa i traduït per.)Sóc la ferida i el ganivet.L'art és llarg i el temps és curt.La bellesa és sempre rara.La més bonica de les jugades del diable és que et convenci que no existeix.Com que la imaginació ha creat el món, el governa.L'amor és un crim que no es pot realitzar sense còmplice.L'odi és un borratxo que, al fons d'una taverna, renova contínuament la set amb la beguda.Ser malvat no és mai cap excusa, però hi ha un cert mèrit a saber que un ho és.»La vida és un hospital on cada malalt està posseït pel desig de canviar de llit.»L'amor és la necessitat de sortir d'un mateix.»La genialitat no és res més que la infància recuperada a voluntat.Res es pot fer si no ho fas de mica en mica.Déu és l'únic ser que per regnar ni tan sols va haver d'existir.El millor remei contra tots els mals és treballar. Treballar és molt menys avorrit que divertir-se.