Les mares haurien de començar per no fer anar les nenes amb unes melenes que no els hi toca. Quan són petites s'han de preocupar per jugar no per dur el cabell llarg i bonic. No cal que una nena de 5 anys porti els cabells fins la cintura, és incòmode per ella i se li està inculcant que s'ha de preocupar més per si es veu guapa o no abans d'anar còmode i poder-s'ho passar bé jugant al pati o al parc.



La indústria fa mal però els pares encara més.