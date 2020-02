Kant: atreveix-te a pensar

Immanuel Kant va néixer el 22 d'abril de 1724 a Königsberg (Alemanya), on va morir el 12 de febrer de 1804. De família modesta, els seus pares, amb esforç i ajuda, van aconseguir enviar els fills a la universitat. Ell va estudiar des de lògica fins a filosofia de la religió. Precursor de l'idealisme alemany i representant del criticisme, recordem un dels filòsofs més influents amb 14 reflexions.



7. La immaduresa és la incapacitat d'utilitzar la intel·ligència sense la guia d'un altre.

9. Els pensaments sense contingut són buits, les intuïcions sense conceptes són cegues.

Ser és fer.Veiem les coses no com són, sinó com som nosaltres.Tot el coneixement comença amb l'experiència.Viu la teva vida com si la norma de conducta dels teus actes es pogués convertir en una llei universal.El savi pot canviar d'opinió. L'ignorant, mai.La ciència és el coneixement organitzat. La saviesa és la vida organitzada.La paciència és la fortalesa del dèbil i la impaciència, la debilitat del fort.Amb el poder ve la responsabilitat.Si un home d'ell mateix en fa un cuc, no s'ha de queixar quan sigui trepitjat.La felicitat no brota de la raó sinó de la imaginació.Amb les pedres que et llencen els crítics, pots alçar el teu monument.Atreveix-te a pensar.