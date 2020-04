Defoe i la sorpresa constant

Foto: Cesar Ojeda

Daniel Defoe va néixer a Londres el 13 de setembre de 1660 i hi va morir el 24 d'abril de 1731. Considerat com el fundador de la novel·la realista a Gran Bretanya, va destacar amb obres com Robinson Crusoe, en què explicava les aventures d'un nàufrag que va aprendre a sobreviure durant 28 anys en una illa deserta, al costat de Divendres. Recordem el periodista i escriptor anglès amb 14 reflexions seves.No esperis res i sempre seràs sorprès.Mai és massa tard per ser savi.La por del perill és deu mil vegades més terrible que el mateix perill.No és un pecat enganyar el diable.L'ànima es posa dins del cos com un diamant en brut. Ha de ser polida, si no, mai brillarà.Com més gran és la vostra glòria, més a prop esteu de la vostra declinació.Allà on Déu construeix una església, el dimoni sempre hi alça una capella. I si hi vas, veuràs que a la segona hi ha més fidels.És millor tenir un lleó com a cap d'un exèrcit d'ovelles, que una ovella com a cap d'un exèrcit de lleons.Vaig veure els núvols, però encara no havia previst la tempesta.Avui volem el que demà odiarem. Avui busquem el que demà evitarem.Tota la insatisfacció per allò que ens falta prové de la poca gratitud pel que tenim.Si Déu és més fort que el diable, per què no el mata i així no hi haurà més homes dolents?Els homes bons moren massa aviat i els dolents massa tard.No coneixem el valor de les coses fins que les perdem.