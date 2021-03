Cruyff: «Sortiu i gaudiu»

Foto: Arxiu

Johan Cruyff va néixer a Amsterdam el 25 d'abril de 1947 i va morir a Barcelona el 24 de març del 2016. El 14 era ell. Mentre va ser jugador de l'Ajax, Johan Cruyff va lluir sempre el dorsal número 14. Homenatgem el futbolista holandès, el 14 més famós de la història, amb 14 frases seves sobre el futbol, del tot extensibles a la vida.Si no pots guanyar, mira de no perdre.Si tu tens la pilota, el rival no la té.Si tens la pilota no cal que et defensis, perquè de pilota només n'hi ha una.Si a l'equip contrari hi ha un jugador impossible de marcar, no el marquis.Jugar a futbol és molt senzill, però jugar un futbol senzill és el més difícil que hi ha.Les errades poden tenir més transcendència que els encerts.Al regne dels cecs, el borni és el rei. Però és borni.Els diners han de ser al camp, no al banc.Juga com si no poguessis equivocar-te, però no et sorprenguis quan t'equivoquis.Cada inconvenient té els seus avantatges. Si soc petit, he de ser més espavilat. Si no soc fort, he de ser més llest.La pressió s'ha d'exercir a la pilota, no al jugador.Has de fer el camp gran quan tens la pilota, i petit quan la tenen els altres.Sortiu i gaudiu.Si hagués volgut que m'entenguessin, m'hauria explicat millor.