Escrita per Lluís Serrahima i amb música de Maria del Mar Bonet, la cançó Què volen aquesta gent (1968) està inspirada en una història real llegida al diari Tele/eXpres. Una notícia breu explicava com la policia va entrar a casa dels pares del madrileny Rafael Guijarro per registrar-la, ja que sospitaven de les seves activitats marxistes. Quan el noi va veure que el buscaven, va saltar per la finestra.Tot i que aquesta cançó va conèixer la censura, ha servit per assenyalar i retratar la repressió franquista.De matinada han trucat,són al replà de l'escala,la mare quan surt a obrirporta la bata posada.Què volen aquesta gentque truquen de matinada?"El seu fill, que no és aquí?","N'és adormit a la cambra,què li volen, al meu fill?"El fill mig es desvetllava.Què volen aquesta gentque truquen de matinada?La mare ben poc en sapde totes les esperancesdel seu fill estudiant,que ben compromès n'estava.Què volen aquesta gentque truquen de matinada?Dies fa que parla poci cada nit s'agitava.Li venia un tremolortement un truc a trenc d'alba.Encara no ben despert,ja sent viva la trucadai es llança pel finestrala l'asfalt d'una volada.Què volen aquesta gentque truquen de matinada?Els que truquen resten muts,menys un d'ells –potser el que mana–que s'inclina al finestral,darrere xiscla la mare.Què volen aquesta gentque truquen de matinada?De matinada han trucat,–la llei una hora assenyala–ara l'estudiant és mort,n'és mort d'un truc a trenc d'alba.Què volen aquesta gentque truquen de matinada?