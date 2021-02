Keith Haring, armat amb pinzells

Keith Haring va néixer a Reading (Pennsilvània) el 4 de maig de 1958. Va ser fill del pop art d'Andy Warhol, dels còmics de Disney, de l'era de la televisió, de la ciència-ficció, de la tecnologia, de la música disco, del rap, del sexe i les drogues, i de l'efervescent East Village dels anys 70 i 80. Per reivindicar un art fet per a tots, va introduir els grafitis als museus. Va ser ell qui també va parlar obertament de la sida que patia quan encara era un tabú i una condemna segura a mort.La vida se li va acabar a Nova York el 16 de febrer del 1990, quan només tenia 31 anys. Un any abans, el 27 de febrer de 1989, va pintar un mural a Barcelona. El lloc que va escollir va ser el cor del del Raval: la plaça de Salvador Seguí. Deia que li recordava els barris marginals de Nova York on havia començat a pintar. Hi va dibuixar una serp que amb la cua estrenyia una xeringa. Amb un sol color, el vermell de la sang, va escriure, en castellà: Todos juntos podemos parar el sida.Haring pintant el mural de Barcelona: