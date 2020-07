Es desperta, s'arrauleix a terra, es posa les mans a la cara. Quan obre els ulls, ella, com un record, apareix. El ballarí, traçat amb les línies negres, persegueix el cos volàtil i blanc. Quan la toca, se li desfà entre les mans. L'animació Thought of You , dirigida per Ryan WoodWard , ens mostra la lluita d'un amor que viu a dins, imaginat. I que quan toca de peus a terra, tot es veu diferent.