El missatge al futur de Bertrand Russell

Foto: www.bertrandrussell.org

Bertrand Arthur William Russell va néixer a Gal·les el 18 de maig de 1872 i hi va morir el 2 de febrer del 1970. El 1950 va rebre el premi Nobel de literatura. Defensor de la lògica racional, és considerat un dels fundadors de la filosofia analítica. Quan Bertrand Russell va ser entrevistat el 1959 per John Freeman al programa Face to Face, el filòsof va enviar un missatge a les generacions que encara havien de néixer.M’agradaria dir-los dues coses: una intel·lectual i una moral. La intel·lectual és aquesta: quan estàs estudiant qualsevol tema o considerant qualsevol filosofia, només pregunta’t a tu mateix quins són els fets i quina és la veritat que sostenen. Mai et deixis desviar pel que desitjaries creure o pel que creus que et beneficiaria si així fos cregut. Observa només i sense dubtar-ho quins són els fets. Aquesta és la cosa intel·lectual que m’agradaria dir-los.La cosa moral que voldria dir-los és molt simple: l’amor és savi, l’odi és ximple. En aquest món, que cada vegada s’està tornant més i més estretament interconnectat, hem d’aprendre a tolerar-nos els uns als altres. Hem d’aprendre a acceptar el fet que algú dirà coses que no ens agradaran. Només podem viure junts d’aquesta manera. Si vivim junts i no morim junts, hem d’aprendre un tipus de caritat i un tipus de tolerància. Que és absolutament vital per a la continuació de la vida humana en aquest planeta.Témer l'amor és témer la vida, i els qui temen la vida ja estan mig morts.Que ens faltin algunes de les coses que desitgem és la condició indispensable de la felicitat.Sigues sincer, fins i tot si la veritat és inconvenient, ja que encara és més inconvenient provar d'amagar-la.Un símptoma que t'apropes a una crisi nerviosa és creure que el teu treball és enormement important.La història del món és la suma d'allò que hauria pogut ser evitable.En totes les activitats és saludable, de tant en tant, posar un signe d'interrogació sobre allò que durant molt de temps s'ha donat per segur.Una generació que no suporta l'avorriment serà una generació d'escàs valor.Els científics s'esforcen per fer possible el que és impossible. Els polítics, per fer impossible el que és possible.El que molts homes realment volen no és el coneixement sinó la certesa.Gran part de les dificultats que travessa el món es deuen al fet que els ignorants estan completament segurs i els intel·ligents plens de dubtes.Ningú s'hauria de creure perfecte, ni preocupar-se gaire pel fet de no ser-ho.Conquerir la por és el principi de la riquesa.Una bona vida és aquella que està inspirada en l'amor i guiada per la intel·ligència.El més difícil d'aprendre a la vida és saber quin pont s'ha de creuar i quin s'ha de cremar.