Balzac i la tendresa d'una mare

Foto: Thomas8047

Foto: Achille Devéria

Honoré de Balzac va néixer a Tours el 20 de maig de 1799 i va morir a París el 18 d'agost del 1850. Va abandonar els estudis de dret per dedicar-se a la literatura, escrivint rere pseudònims. No se n'acabava de sortir i va provar d'entrar a negocis relacionats amb el món editorial, però en va sortir malparat, amb deutes. Tot i aquesta experiència, Honoré de Balzac, autor de l'obra La comèdia humana, acabaria assolint un gran reconeixement. Recordem un dels representats de la novel·la realista amb 14 reflexions que giren, sobretot, al voltant de l'amor.Mai trobaràs una tendresa millor i menys desinteressada que la de la mare.S'ha de deixar la vanitat als qui no tenen res més per exhibir.No s'acaba mai d'estimar? Hi ha gent que ha mort i encara sento com estima.La ingratitud potser prové de la impossibilitat de pagar.Ser gelós és l'extrem de l'egoisme, és l'amor propi en defecte, la irritació d'una falsa vanitat.No existeix un gran talent sense que hi hagi una gran voluntat.És més fàcil quedar bé com a amant que com a marit, perquè és més fàcil ser oportú i enginyós de tant en tant que cada dia.Darrere de cada gran fortuna hi ha un delicte.Els que no tenen fills ignoren molts plaers, però també s'eviten molts dolors.La resignació és un suïcidi quotidià.Com més es jutja, menys s'estima.L'amor no és només un sentiment, també és un art.La ignorància és la mare de tots els crims.En les grans crisis el cor es trenca o s'enforteix.