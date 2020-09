Foto: United States Library of Congress's Music Division

Miles Dewey Davis va néixer el 26 de maig de 1926 a Illinois i va morir el 28 de setembre del 1991 a Califòrnia. Al costat d'artistes com Louis Amstrong, Duke Ellington i Charlie Parker, ha estat considerat una de les figures més importants de la història del jazz. Recordem el trompetista i compositor escoltant So What.