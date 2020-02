Quan l'agressor és dins de casa

Tengo 37 años y de los 3 a los 9 años recibí abusos sexuales por parte del ex de mi tía materna. Él murió en 2006, yo para celebrarlo me emborraché. nunca dije nada a nadie por miedo, siempre he llorado en silencio. pero desde los 19 años tengo diagnosticado trastorno bipolar. a los 30 años tuve una crisis y lo dije a la psiquiatra de guardia en urgencias en el hospital. ella se lo contó a mi familia que alucinó. ellos me apoyaron y ahora entienden mi enfermedad. yo no consigo tener pareja estable, por este trauma y hasta ahora no se lo he contado a ninguna pareja de las que he tenido. Él q abusó d mi murió sin ir a la carcél, yo no consigo olvidarlo, y no me veo un futuro en pareja. llevo dos sesiones con un psicólogo privado.