Pare, digueu-me què li han fet al riu que ja no canta.Rellisca com un barbmort sota un pam d'escuma blanca.Pare, que el riu ja no és el riu.Pare, abans que torni l'estiu,amagui tot el que és viu.Pare, digueu-me quèli han fet al bosc que no hi han arbres.A l'hivern no tindrem focni a l'estiu lloc on aturant-se.Pare, que el bosc ja no és el bosc.Pare, abans que es faci fosctanquem de vida al rebost.Sense llenya i sense peixos, pare,ens caldrà cremar la barca.Llaurar el blat entre les runes, pare,i tancar amb tres panys la casai deieu vostè.Pare, si no hi han pinsno es fan pinyonsni cucs, ni ocells.Pare, si no hi han florsno es fan abelles,cera, ni mel.Pare, que el camp ja no és el camp.Pare, del cel avui ens plou sang.El vent ho canta plorant.Pare, ja són aquí,monstres de carnamb cucs de ferro.Pare, no, no tingueu por,digueu que no,que jo us espero.Pare, que estan matant la Terra.Pare, deixeu de plorarque ens han declarat la guerra.