Jo cant sa lluna i s'estrella,sa jungla i es bosc animat,es tren, es vaixell, s'avionetai es teu submarí aquí aparcat.Jo cant es cafè i sa galleta,quan dius tu podries ser meu,que sexy, que dolça i que freda,wa yeah!Sa zebra que passa un semàfori com se desmonta un bidet,cosmètics i Margaret Astorja sé com s'escriu Juliette.Jo cant sa rosa i es cactusi moltes més coses també,un llapis d'Ikea, un pistatxo,wa yeah!Que divertit lo que escricquan estic avorrit,per exemple es teu cos,es jersei destenyit,es carrer blanc de sol,es meu cos a damunt,per exemple, es teu llitde penombra i llençolsamb es termo espenyat,per exemple dormits.Jo cant sa lluna i s'estrella,sa jungla i es bosc animat,es tren, es vaixell, s'avionetai es teu submarí aquí aparcat.Jo cant sa fruita vermellai quan acabi riuré,calàpets, nenúfars, princeses,wa yeah!Que divertit lo que escricquan estic avorrit,per exemple es teu cos,es jersei destenyit,es carrer blanc de sol,es meu cos a damunt,per exemple, es teu llitde penombra i llençolsamb es termo espenyat,per exemple dormits.Que divertit lo que escricquan estic avorrit,per exemple es teu cos,es jersei destenyit,es carrer blanc de sol,es meu cos a damunt,per exemple, es teu llitde penombra i llençolsamb es termo espenyat,per exemple dormits.