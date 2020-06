Rosa Sensat i l'escola de la llibertat

17 de juny del 1873 i va morir a Barcelona l'1 d'octubre del 1961.

El seu compromís era treballar, a través d'una educació activa, a favor de la regeneració social. Implicar cada alumne amb la realitat, perquè per a ella, la gran educadora era la vida. La recordem llegint 14 reflexions de Vers l'escola nova d' Eumo editorial (aquesta edició ara no està disponible) i coneixent els principis fonamentals de l'Escola del Bosc: situada a Montjuïc, Rosa Sensat en va dirigir la secció de nenes.

Foto: lameva.barcelona.cat



Foto: Fundació Rosa Sensat

Foto: Fundació Rosa Sensat

Vers l'escola nova

Rosa Sensat va néixer al Masnou elEra filla d'un capità de coberta que va morir quan ella tenia només nou anys. Va entrar a l'escola abans d'hora i als deu anys la seva mare va trobar un mestre perquè la preparés per a l'examen d'ingrés a la Normal de Barcelona. Als quinze anys ja era professora. Amb el temps, i amb la seva implicació i amor per l'educació s'ha convertit en una de les persones més significatives de la renovació pedagògica catalana.Elsde l'actuació de l'Escola del Bosc.Primer: El coneixement de l'infant i el respecte de la seva personalitat i dels seus drets han de ser els eixos sobre els quals ha de girar l'educació.Segon: L'infant ha de ser considerat el centre del sistema educatiu.Tercer: La vida en plena natura és un factor essencialíssim d'una cultura integral.Quart: La salut i les forces físiques són una condició indispensable i pròpia de tota adquisició de forces intel·lectuals.Cinquè: S'ha de posar l'infant en contacte directe amb les formes de la vida, amb la natura i amb el treball humà, per tal que adquireixi nocions immediates dels éssers i de les coses.Sisè: Programa restringit, limitació d'hores d'estudi i metodologia apropiada per tal d'aconseguir un màximum de rendiment amb un mínimum d'esforç intel·lectual.Setè: Preocupació constant i preferent per la millora de l'infant com a ésser moral, formant-li el caràcter, desenvolupant-li la individualitat i els sentiments socials i patriòtics.Vuitè: Disciplina familiar de manera que la vida de l'escola sigui una imatge veritable de la llar domèstica.que de manera inconscient posen en pràctica; si fossin sensibles al divorci establert entre mecanismes que l'escola ha anat incorporant al seu practicisme i el món de la realitat; si observessin més atentament les pròpies accions tot demanant-se a què obeeixen i a quina finalitat s'encaminen i fessin el ferm propòsit de desprendre's d'aquest sediment que les generacions professionals han anat dipositant progressivament, fins i tot a desgrat seu, sobre llurs esperits, hauríem fet la meitat del camí.S'han aturat a pensar alguns mestres, a tocar de campana o bé donant forts cops a la taula amb el primer objecte, regle o caixa que els ve a mà? A més de no aconseguir-ho, perquè el nerviosisme i el soroll van en progressió creixent i determinen cada pocs minuts una repetició de la mateixa maniobra, no consideren que constitueixen uns exemples dolents perquè malmeten les taules, d'una banda, manifesten ira i impaciència, de l'altra, i perden la serenitat davant dels infants? La classe en què els infants treballen de gust té sempre un ambient plàcid i serè: quan comença l'agitació és queo que ha sobrevingut el cansament i en tots dos casos, és a cops i amb crits que es pretén restablir la calma?El mestre escolta amb satisfacció les pròpies paraules, quan enmig del silenci de la classe un infant interromp amb una pregunta. El mestre, inconscientment,. Ell va a la seva, busca el lluïment personal, i no vol veure interromput el fil del discurs ni desviat l'objectiu de la lliçó. Però que reflexioni i pensi què significa aquella paraula, sortida tan imprudentment dels seus llavis, i aquell gest de prohibició. Aquella paraula mata de soca-rel la curiositat de l'infant, la santa curiositat que promou l'interès; aquell gest de prohibició fa dels infants uns mers aparells receptors que, en el cas més favorable, retindran certes idees; però queNo s'ha adonat el mestre de la tortura d'un, no per manca de voluntat en l'estudi, sinó per la impossibilitat absoluta de retenir i assimilar allò que no entén, que no li interessa, que no té cap relació amb la realitat que viu i que l'envolta?, perquè pel carrer van juntes, sense diferències de cap classe, juguen i treballen en comú. L'escola, com es veu per tot això, és una viva imatge de la llar i de la vida que s'hi fa, una prolongació de la vida de família.en aquell aspecte seriós i auster que barra el pas a tota expansió de l'ànima de l'infant, sinó, al contrari, ha d'adoptar en tota ocasió una actitud de senzillesa i de benevolència i una posició d'un company més gran que comparteix els anhels i els propòsits i li pot servir d'auxili per resoldre les dificultats que trobarà en el seu camí., ja que només així podrà penetrar en el regne de la pedagogia, escrutant a quines complicades lleis d'evolució biològica responen els seus impulsos i els seus actes manifestats espontàniament.. L'escola tradicional, que es basa en l'autoritat externa, que imposa normes, que subministra coneixements, que obra de fora cap a dins, es vol substituir per l'escola onNo imposar els exercicis, sinó. El gran secret de mantenir a les classes una espontaneïtat d'acció, una naturalitat i un treball serè i ordenat, radica precisament en l'art de saber apreciar aquest punt dolç en les relacions de convivència amb els infants.I és que el treball i el joc són aplicacions igualment naturals i eficaces de l'activitat de l'infant, indispensables per a l'educació, i per això el joc i el treball es poden fer servir indistintament per a exercir una acció educativa.A la nostra escola vam donar una gran preponderància al treball manual; però sempre perquè se'ns va fer necessari, atesa l'organització general del treball i de la vida de l'escola. Es va tenir en compte que l'esperit humà no solament ha d'adquirir coneixements, ha de ser receptiu, sinó que ha de crear, ha de produir; que les facultats creadores han de ser cultivades com les facultats d'adquisició; i que sónSi l'escola oblidava la transmissió de la, patrimoni de la humanitat, no tindriaMentre l'escola no ha pensat a caminar d'acord amb la vida, mentre no ha tingut en compte la formació i si només el moblament de la intel·ligència, el seu pas ha pogut ser ràpid. L'ensenyament verbalista va de pressa, no s'entretén a esbrinar si les coses que l'infant diu són veritablement assimilades i incorporades al contingut de la seva cultura.Deixen de ser analfabets molts dels que surten d'aquestes escoles sabent llegir, escriure i comptar mecànicament?El que és més valuós del sistema és que lestan estretament, que arriben a adquirir la mateixa condició que tenen entre si els problemes reals de la vida.El mètode té una importància fonamental en l'educació i juga un gran paper en la vida, perquè, de saber servir-se'n per a obrar i desempallegar-se en el conjunt social. En primer lloc, la lliçó es dona a tot arreu. Tant és la classe, el recinte tancat, com l'ombra d'un arbre, segons la frase de Rousseau, l'escola va realitzar un fi educatiu tant en una plaça del centre de la ciutat com a la coberta d'un vaixell. Sempre que ha estat al nostre abast,© Rosa Sensat© d'aquesta edició: Eumo editorial , 1996