Hemingway i la gent alegre

Foto: biography.com

Ernest Miller Hemingway va néixer el 21 de juliol del 1899 a Oak Park i va morir el 2 de juliol de 1961 a Idaho (EUA). És considerat un dels escriptors més importants del segle XX. Recordem el Nobel nord-americà amb 14 reflexions seves.L'home que ha començat a viure seriosament per dins, comença a viure més senzillament per fora.El secret de la saviesa, del poder i del coneixement és la humilitat.Es necessiten dos anys per aprendre a parlar i seixanta per aprendre a callar.La gent bona, si hi pensem una mica, ha estat sempre la gent alegre.La millor forma d'esbrinar si pots confiar en algú és confiant-hi.Ara no és moment de pensar en el que no tens. Pensa en el que pots fer amb allò que hi ha.No facis el que sincerament no vols fer.La felicitat de la gent intel·ligent és el més estrany que conec.El món ens trenca a tots, però després molts es tornen més forts en llocs trencats.Un home pot ser destruit, però no derrotat.No hi ha un amic tan lleial com un llibre.No penseu mai que una guerra, per necessària i justificada que sembli, deixa de ser un crim.Abans d'actuar, escolta. Abans de reaccionar, pensa. Abans de gastar, guanya. Abans de criticar, espera. Abans de renunciar, intenta-ho.La vida de cada home acaba de la mateixa manera. Són només els detalls de com va viure i de com va morir el que diferencien un de l'altre.