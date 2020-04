Cançó de la rosa de paper

Homenatge a José Martí

Foto: MissMayoi

Ella tenia una rosa,una rosa de paper,d'un paper vell de diari,d'un diari groc del temps.Ella volia una rosa,i un dia se la va fer.Ella tenia una rosa,una rosa de paper.Passaren hivern i estiu,la primavera també,també passà la tardor,dies de pluja i de vent.I ella tenia la rosa,una rosa de paper.Va morir qualsevol diai l'enterraren després.Però al carrer on vivia,però en el poble on visqué,les mans del poble es passavenuna rosa de paper.I circulava la rosa,però molt secretament.I de mà en mà s'hi passavenuna rosa de paper.El poble creia altra voltai ningú no va saberquè tenia aquella rosa,una rosa de paper.Fins que un dia d'aquells diesva manar l'ajuntamentque fos cremada la rosa,perquè allò no estava bé.Varen regirar les cases:la rosa no aparegué.Va haver interrogatoris;ningú no en sabia res.Però, com una consigna,circula secretamentde mà en mà, per tot el poble,una rosa de paper.