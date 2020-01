Foto: Russ Seidel

La vella Montserrat desperta el barria cops d'escombra tot cantant,les primeres persianess'obren feixugues badallant.Rere el vidre entelatel cafeter assegura que no era penal,i es desfà la conversaigual que el sucre del tallat.Bon dia,ningú ho ha demanat però fa bon dia,damunt dels caps un sol ben insolentil·lumina descarat tot l'espectacle de la gent.Al bell mig de la plaçala peixatera pren paciència amb la Consolque remuga i regalagrans bafarades d'alcohol.I al pedrís reposantl'avi Josep no es deixa perdre cap detalli amb l'esguard es preguntaquants dies més té de regal.Bon dia,ningú ho ha demanat però fa bon dia,damunt dels caps un sol ben insolentil·lumina descarat tot l'espectacle de la gent.Nens xisclant, olor a pixum de gat,veïnes que un cop has passat et critiquen.Gent llançant la brossa d'amagati un retardat que amb ulls burletes et mira i diu: Bon dia!Bon dia,ningú ho ha demanat però fa bon dia,damunt dels caps un sol ben insolentil·lumina descarat tot l'espectacle de la gent.Bon dia,ningú ho ha decidit però fa un gran dia,damunt dels caps un sol ben insolentil·lumina descarat tot l'espectacle de la gent.I fa un bon dia.