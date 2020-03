Foto: Mister G.C.

Truca'm, si un dia perds un voli l'aeroport és fred i mort.Truca'm, si algú que estimes moro si el motor del cotxe no et respon.Truca'm, si mai fas un trasllat, i abans que pengisseré a baix saludant-te arremangat.I truca'm, si cal, i explica'm que no escrius,que ja fa temps que la vida no et sorprèn.Però no em truquis si una nitsents que voldries dormir al meu llit,o marxar lluny, o viure junts,en un pis petit.Truca'm com si fos qualsevol,i abraça'm fort amb l'excusa d'algun gol.I truca'm quan trobis la cançóque t'he amagat aquest matí sota el llençol.Però no em truquis si una nitsents que voldries dormir al meu llit,o marxar lluny, o viure junts,en un pis petit.No em truquis, simplement vine a la platja,que ja ens coneix,m'hi trobaràs potser llegint, potser dormint,potser esperant amb el telèfon apagat.