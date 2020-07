L'univers de Klimt

Klimt Museum





, 1905.

En els últims anys, Klimt fa referència a l'amor homosexual. Klimt Museum

Gustav Klimt va néixer el 14 de juliol de 1862 a Baumgarten i va morir el 6 de febrer de 1918 a Viena. Recordem l'artista a través d'un recorregut cronològic (entre 1902 i 1917) per 14 de les seves pintures.Retrat d'Emilie Flöge, 1902.Emilie Louise Flöge va ser una dissenyadora austríaca revolucionària, que pertanyia a la bohèmia i la societat vienesa del segle XIX. Amb Klimt compartien la majoria d'estius i col·laboraven en el disseny de teixits. Entre ells existia alguna cosa més que una simple amistat i es diu que va ser una persona molt important per al pintor.Les tres edats de la donaAquesta obra simbolitza el cicle de la vida. Mostra tres dones en diferents etapes vitals. Les flors sobre la dona jove són una al·legoria de la primavera.El retrat d'Adele Bloch-Bauer, 1907.Aquest quadre de Gustav Klimt va estar durant seixanta anys a les parets del Museu Belvedere a Viena i es va convertir en una icona. Però no se sabia qui era la dona retratada. A la placa del museu només posava La dama d'or. En realitat es tractava de la jove jueva Adele Bloch-Bauer. La seva identitat havia estat esborrada pels nazis. L'any 2000 Maria Altmann, neboda d'Adele, va demandar l'estat austríac per recuperar el retrat de la seva tieta. Adele Bloch-Bauer va formar part de la Belle Époque vienesa. La història d'aquest quadre va inspirar el film Woman in Gold (2015).L'esperança II, 1907.Una dona embarassada de perfil, amb el cap inclinat cap al ventre i els pits nus. Destaca un crani enclavat en el vestit i tres dones, a baix de tot, també inclinades.Dànae, 1907.En aquest quadre Klimt recorre a la mitologia grega. Quan Danáe era a la presó pel seu pare, el rei d'Argos, va rebre la visita de Zeus. La trobada se simbolitza aquí com la pluja d'or que flueix entre les cames. El rostre inclinat de Danáe i la boca entreoberta representen l'èxtasi amorós.El petó, 1908.Va fer aquesta obra en un punt culminant del seu període d’or, quan va pintar una sèrie d'obres similars amb predomini del daurat. El petó, en què dos amants es fonen en una abraçada, és possiblement el quadre més conegut de Klimt.Senyora amb barret i boa de plomes, 1909.El 2001 el govern d'Àustria va retornar aquesta pintura als seus propietaris. Després va ser venuda de manera privada per més de vint milions d'euros.La família, 1909.Es tracta d'una de les poques obres de Klimt d'estil expressionista. Hi apareix una mare amb un nadó i un nen petit. Tots semblen dormir tranquil·lament.Retrat de Mäda Primavesi, 1912.Abans de fer aquest quadre, Klimt va realitzar nombrosos esbossos amb diferents posicions de la dona retratada.Les verges, 1913.Aquest quadre representa l'evolució de nena a dona.Vida i mort, 1915.Klimt descriu aquesta pintura com la seva obra figurativa més important.Dues amigues, 1916.La núvia, 1917.És una de les pintures que Klimt va deixar al taller sense acabar.Dona amb ventall, 1917.Ressalta la decoració asiàtica del fons d'aquest retrat. La jove que el protagonitza llueix un vestit a l'estil quimono.Podeu ampliar aquesta informació al web del Klimt Museum