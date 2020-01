El poeta Jaime Gil de Biedma va néixer a Barcelona el 13 de novembre del 1929 i hi va morir el 8 de gener del 1990.Que la vida iba en seriouno lo empieza a comprender más tarde—como todos los jóvenes, yo vinea llevarme la vida por delante.Dejar huella queríay marcharme entre aplausosenvejecer, morir, eran tan sólolas dimensiones del teatro.Pero ha pasado el tiempoy la verdad desagradable asoma:—envejecer, morir,es el único argumento de la obra.Jaime Gil de Biedma recita No volveré a ser joven:Miguel Poveda interpreta No volveré a ser joven:Enrique Bunbury recita No volveré a ser joven: