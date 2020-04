Foto: Warner Bros.

El cantautor i pintor Luis Eduardo Aute va néixer a Manila el 13 de setembre del 1943 i ha mort a Madrid aquest 4 d'abril del 2020.Fue en ese cine, te acuerdas,en una mañana al este del edén,James Dean tiraba piedrasa una casa blanca, entonces te besé.Aquella fue la primeravez, tus labios parecían de papel,y a la salida en la puertanos pidió un triste inspector nuestros carnets.Luego volví a la academiapara no faltar a clases de francés,tú me esperaste hora y mediaen esta misma mesa, yo me retrasé.Quieres helado de fresao prefieres que te pida ya el café.Cuéntame cómo te encuentrasaunque se que me responderás: muy bien.Ten, esta foto es muy fea,el más pequeño acababa de naceroiga, me trae la cuenta,calla, que fui yo quien te invitó a comer.No te demores, no seaque no llegues a la hora al almacén.Llámame el día que puedas,date prisa que ya son las cuatro y diez.