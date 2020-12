Raimon en un concert pocs mesos després de la mort de Franco.

He deixat ma mare solaa Xàtiva, al carrer Blanc.Ma mare que sempre esperaque torne com abans.He deixat germans i amicsque em voleni esperen, com ma mare,que jo torne com abans.He vingut acíperquè crec que puc dir-vos,en la meua maltractada llengua,paraules i fetsque encara ens agermanen.Paraules i fetsque encara ens fan sentirhomes entre els homes.Paraules i fetsque encara ens agermanenen la lluita contra la por,en la lluita contra la sang,en la lluita contra el dolor,en la lluita contra la fam.En la sempre necessària lluitacontra el que ens separai ens fa sentir-nosa tots nosaltres estranys.He deixat ma marei els meus germans.He deixat els amics i la casai tots els que esperenque jo torne com abans.I crec que he fet bé.I crec que he fet bé.Jo sé, jo sé, jo sé, jo séque tornaré al carrer Blanc.Però ara ací,Però ara ací,crec que també és ma casa,i crec que puc dir-vos,amb el cor obert,a tots vosaltes: germans.Germans.