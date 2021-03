T'estimo perquè sí

Em sento molt alagada per compartir cognom amb aquesta esplèndida autora. Maria Mercè Marçal sempre, SEMPRE, ha sigut un model a seguir per mi. Espero arribar algun dia a escriure un poema tan bonic i significatiu com ella. IDOLA. Gracies per haver-nos donat tantes obres maestres. Un petó estiguis on estiguis.