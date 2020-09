Foto: Gabriel González

D’entre valls de teranyinesvam sortir al sol de la tarda,i com si la nit no portés l’albavam cremar-nos al capvespre,i a la nit freda rosadava calmar-nos les feridesd’aquell foc.I un joc d’albes va hostiar-nosperduts en un full de somni,tres mil fulles de tres branquestancaren el sol per sempre,i la lluna solitàriaens separà a l’un de l’altrecom la raó desfà el somni.Quan ens mirem, ara, la impotèncias’ha fet reina dins nostrei voldríem abraçar-noscar l’amor tenim per sempreperò no trobem la manera,vàrem perdre-la fa llunesen un llac.I el seu cos brut va rebre el meu cos puri el meu cor brut va rebre el seu cor pur,i vam unir junts la puresa per damunt de teranyinesen un amor que avui es tancacom la llum de l’últim diaquan fa mal tornar a néixer.