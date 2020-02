Xesco Boix, encara plorem per tu

Sent monitor d'esplai en un Mijac li vaig escriure per demanar-li una actuació a la nostra festa de primavera que organitzàvem cada any. El barri era aleshores un suburbi de la ciutat i els seus habitants no eren gent de molts recursos i així li vaig fer saber per negociar preus...En una primera tarja em va contestar que els diners no eren el més important, que havia qui li ajudava a completar la seva biblioteca o qui li deixava un sobre amb alguna quantitat -qualsevol-, o el convidaven a fer un bon àpat amb la gent. No em va defraudar, era el que bonament esperava d'ell i ho va dir. Sempre amb els que menys tenen!!! Jo, afeccionat a la música, vaig comprar tots els vinils que anava traient i més tard els cd's (per consevar en bon estat els vinils) i al Mijac i a casa meva les seves cançons no han mancat mai. Dir que l'enyorem és poc.

Cal no oblidar homes com en Xesco Boix.