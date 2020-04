Foto: Europa Press

Hay algunos que dicenque todos los caminos conducen a Romay es verdad porque el míome lleva cada noche al hueco que te nombray le hablo y le sueltouna sonrisa, una blasfemia y dos derrotas;luego apago tus ojosy duermo con tu nombre besando mi boca.Ay, amor mío,qué terriblemente absurdoes estar vivosin el alma de tu cuerpo,sin tu latido.Que el final de esta historia,enésima autobiografía de un fracaso,no te sirva de ejemplo,hay quien afirma que el amor es un milagroque no hay mal que no curepero tampoco bien que le dure cien años;eso casi lo salva,lo malo son las noches que mojan mi mano.Ay, amor mío,qué terriblemente absurdoes estar vivosin el alma de tu cuerpo,sin tu latido.Aunque todo ya es nada,no sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro.Por saber de tu vidano creo que vulnere ningún mandamiento;tan terrible es el odioque ni te atreves a mostrarme tu desprecio,pero no me hagas caso,lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo.