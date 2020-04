Somnis de.la Plaça Rovira

Vaig néixer a Gràcia, tot i que ja fa anys que visc fora. Però de petit vaig "mamar" la festa, el guarniment, la passió per fer les coses bé, tenir el carrer bonic i disfrutar, gràcies als meus iaios Anselmo i Montse, i tota la gent que com ells, se la feien seva. Segur que on siguin la segueixen gaudint! Va per ells i per tots els que la continuen fent possible!

Gracies Gracia!



Pau