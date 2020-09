Foto: Christopher Schmidtke

La cadència és més lenta ara que el tempstambé alenteix el ritme i qualsevolmirada té un deix lúcid de nostàlgia.Amb tants de vents diversos, no seràfàcil trobar el lloc just per la tristesa.I tanmateix la tristesa acompanyamelangiosament aquest setembrei en fa un cristall trencadís. Tant de boque no tornessin mai aquells captardsagressius, fastuosos, que amb la sevapuixança m'abaltien. Ara em sentosensatament feliç, sensatamentinstal·lat en un ordre que m'acullsense vulgaritats ni impertinències.Algú dins meu compassa el bategardel desig i del somni, mentre esperosenyals tal volta incerts a l'horitzói enyoro el gust d'un cos ofert i càlid.Voluptuosament desfaig camísense anar enlloc. Jo també setembrejo.Del llibre Per molts anys!, que va dedicar als seus nets Marta, Oleguer i Marçal.