Sona el despertador, s'obren les cortines. Comença un nou dia, però avui la distància es farà més petita. La dutxa, el cafè, el diari i el carrer. I tot un camí d'anada, que al mateix temps és de tornada. Ella viu a Nova York. Ell, a París. Tots dos van a un mateix lloc: Londres.A Love Story és un curtmetratge realitzat per James W. Griffiths amb un Nokia N8. El 2011 va guanyar un premi al Nokia Shorts. I encara avui segueix sent aplaudit per la seva senzillesa, creativitat i elegància.