Els aprenentatges de Martí i Pol

Foto: www.miquelmartiipol.cat

La imatge molt sovint es desdibuixaperò en perdura el senyal. Faig propòsitsi sempre me'ls enllora el baf de nosé quina boca. Diu que fa molts seglesque dura el guirigall i que més valboig conegut que savi per conèixer.Tinc la mà esquerra per aturar els copsi la mà dreta per escriure versos;i menjo, i bec, i dormo, i fins i totpuc «fer l'amor» si obtinc tots els permisos.I ara els valents que aprenguin dels covards,els rics dels pobres i els forçuts dels feblesperquè aquest món sigui més habitable.