Faràs dos trucs i t’obriré la porta

El poeta i traductor Feliu Formosa va néixer a Sabadell el 10 de setembre de 1934. En llegim un poema desolador, que va escriure arran de la mort de la seva primera esposa. L'escoltem recitat per Sílvia Bel i pel mateix Formosa.i no em sabré avenir que siguis tu.Et faré entrar al meu pis, que desconeixesi que només és fet per subsistir-hi.Però m’hi trobaràs, qui sap per quindesigni inescrutable. Així que et fiquisal menjador, veuràs el teu retrati els nostres llibres. Sonarà el nocturn.Fullejaràs potser Virginia Woolf.Vindré darrere teu amb el desigde sentir els teus cabells damunt la galta.Amb tota la tendresa, et faré asseureen un dels vells seients que compartíem(durant els últims temps hi estudiavesel llarg monòleg d’una dona solaque tu no vas ser mai). Al teu davant,espiaré els teus ulls, el dolç somriuredel teus llavis amables, mig oberts,i tot acabarà en una abraçadaque serà la primera. No hi hauràni passat ni futur. Tot serà lògic.I aquest poema mai no haurà existit.Recitat per Sílvia Bel: