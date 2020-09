El misteri de Greta Garbo

Greta Garbo el 1935.

"Estava plena de dualitats, complexitats i contradiccions, i això és el que la feia tan atractiva". L'actriu Greta Garbo va néixer a Estocolm el 18 de setembre del 1905 i va morir a Nova York el 15 d'abril del 1990. Va arribar a ser una de les principals muses de Hollywood. Però quan només tenia 36 anys va decidir retirar-se, i va passar la resta de la vida fugint dels focus i de la fama. No concedia entrevistes i no assistia a festes ni actes públics. El 1954 va rebre un Oscar honorífic que no va anar a recollir. Els veïns de Manhattan, on va viure per sempre més, tenien l'esperança de trobar-se-la caminant pel carrer, mirant aparadors o visitant botigues d'antiguitats. Era un mite vivent.Aquest documental –narrat per l'actriu Glenn Close– explora el misteri rere la magnètica i enigmàtica actriu: