T.S. Eliot i el que podia haver estat

Burnt Norton





Burnt Norton

Foto: Hernán Piñera

Thomas Stearns Eliot va néixer el 26 de setembre de 1888 a Saint Louis (Estats Units) i va morir el 4 de gener de 1965 a Londres. Recordem el premi Nobel de literatura, considerat el poeta en llengua anglesa més important del segle XX, llegint el primer poema de Four Quartets, una de les grans obres de poesia sobre filosofia i religió. Ho fem en la versió original, escoltant com ell mateix la recita, i en la traducció feta per Àlex Susanna. Les dues han estat publicades al llibre Quatre quartets (Viena Edicions).El temps present i el temps passatsón tots dos potser presents en el temps futur,i el temps futur contingut en el temps passat.Si tot temps és eternament presenttot temps és irredimible.El que podia haver estat és una abstraccióque resta com a possibilitat perpètuasols en un món d'especulació.El que podia haver estat i el que ha estattendeixen a un sol final, que és sempre present.Ressonen passos dins la memòriapel viarany que no vam agafarcap a la porta que mai no vam obriral jardí de roses. Així ressonen els meus motsen la teva ment.Per què, però,remoure les cendres d'un bol ple de pètals de rosa?No ho sé.Altres ecoshabiten el jardí. Els seguim?De pressa, va dir l'ocell, busca'ls, busca'lsaquí al costat. Enllà de la primera porta,en el nostre primer món, deixarem que el tordens continuï enganyant? En el nostre primer món.Eren allí, solemnes, invisibles,movent-se amb calma sobre les fulles seques,en l'escalf de la tardor, a través de l'aire vibrant,i l'ocell va cridar, en respostaa la inoïda música amagada als matolls,i una llambregada no vista es va creuar, car les rosestenien tot l'aire de flors que són observades.Allí s'estaven com els nostres hostes, acceptats i acceptants.Així doncs, vam avançar tots, segons una pauta formal,pel vial desert, cap al cercle de boixos,per abocar-nos a l'estany dessecat.Sec estany, sec morter, fosques vores,i l'estany es va omplir d'aigua de la llum del sol,i els lotus van aparèixer, silenciosament,la superfície va espurnejar des del cor de la llumi van quedar rere nostre, reflectint-se en l'estany.Llavors va passar un núvol, i l'estany es va buidar.Vés, va dir l'ocell, perquè les fulles eren plenes de nensesverats que s'amagaven i s'aguantaven el riure.Vés, va dir l'ocell, vés, vés: als humansels costa suportar la realitat.El temps passat i el temps futur,el que podia haver estat i el que ha estattendeixen a un sol final, que és sempre present.Time present and time pastAre both perhaps present in time future,And time future contained in time past.If all time is eternally presentAll time is unredeemable.What might have been is an abstractionRemaining a perpetual possibilityOnly in a world of speculation.What might have been and what has beenPoint to one end, which is always present.Footfalls echo in the memoryDown the passage which we did not takeTowards the door we never openedInto the rose-garden. My words echoThus, in your mind.But to what purposeDisturbing the dust on a bowl of rose-leavesI do not know.Other echoesInhabit the garden. Shall we follow?Quick, said the bird, find them, find them,Round the corner. Through the first gate,Into our first world, shall we followThe deception of the thrush? Into our first world.There they were, dignified, invisible,Moving without pressure, over the dead leavesIn the autum heat, through the vibrant air,And the bird called, in response toThe unheard music hidden in the shrubbery,And the unseen eyebeam crossed, for the rosesHad the look of flowers that are looked at.There they were as our guests, accepted and accepting.So we moved, and they, in a formal pattern,Along the empty alley, into the box circle,To look down into the drained pool.Dry the pool, dry concrete, brown edged,And the pool was filled with water out of sunlight,And the lotos rose, quietly, quietly,The surface glittered out of heart of light,And they were behind us, reflected in the pool.Then a cloud passed, and the pool was empty.Go, said the bird, for the leaves were full of children,Hidden excitedly, containing laughter.Go, go, go, said the bird: human kindCannot bear very much reality.Time past and time futureWhat might have been and what has beenPoint to one end, which is always present.