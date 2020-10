Oscar Wilde i la vida en un instant

Foto: Napoleon Sarony, 1882

Oscar Wilde va néixer a Dublín el 16 d'octubre del 1854 i va morir a París el 30 de novembre del 1900. Recordem el dramaturg, considerat un dels grans escriptors de la història, llegint-ne 14 reflexions sobre la vida.A vegades podem passar-nos anys sense viure gens, i de cop i volta tota la nostra vida es concentra en un instant.Sigues tu mateix, la resta de papers ja estan agafats.La millor manera de lliurar-se de la temptació és caure-hi.No soc prou jove per saber-ho tot.El millor mitjà per fer que els nens siguin bons és fer-los feliços.Quan la gent està d'acord amb mi sempre sento que dec estar equivocat.. Experiència és el nom que posem a les nostres equivocacions.L'ambició és l'últim refugi del fracàs.Només hi ha una cosa al món pitjor que el fet que parlin de tu, i és que no en parlin.Perdona el teu enemic, no hi ha res que l'emprenyi més.Només existeixen dues regles per escriure: tenir alguna cosa a dir i dir-la.Estimar-se un mateix és l'inici d'una aventura que dura tota la vida.Cap bon artista veu les coses com són en realitat; si ho fes, deixaria de ser artista.Viure és el més estrany d'aquest món. La majoria de la gent existeix, això és tot.