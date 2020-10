Hem sobreviscut

Marchaba de vacaciones, antes tocaba mamográfia, no fué como bien, rápido biòpsia i operación, todo muy bien, tumor pequeño, ganglios sanosy solo cuatro dosis de quimioteràpia, despues radio y controles, todo superado. Peró a los más de doce años, marcadores tumorales alterados, dolor en la cadera izquierda y volver a empezar, gammagráfia hosea con contraste, biòpsia de hueso y resultado, metástasis de huesos, han pasado ya dos años y las palabras de mi oncóloga todavia resuenan en mi cabeza....adaptate el baño y pon ascensor, ya que yo vivo en una casa adosada, fué lo peor de mi vida, tener que decirlo a mi hija de veinta años, por suerte he seguido el tratamiento, diez seciones de radio en la cadera, tratamiento hormonal y cada més mi ración de " zometa" , solo quiero que sepais que no he puesto el ascensor, peró si mucho coraje,los marcadores tumorales casi son normales, y la metástasis se ha reducido un poco. Por desgracia los efectos secundarios de los tratamientos si dejan secuelas, hosteoporodis,hinchazon y un dolor fuerte en todas las articulaciones. Peró ya veis sigo aquí con mi casi cincuenta y ocho años y dispuesta a no tirar la toalla! No somos valientes, somos mujeres!!!