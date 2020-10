Bill Gates i la vida injusta

Foto: Pinterest

Bill Gates va néixer a Seattle el 28 d'octubre del 1955. Llegim 14 reflexions del fundador de Microsoft llegint-ne i l'escoltem al costat de Steve Jobs.La vida no és justa, acostuma-t'hi.La meva ambició sempre ha estat fer realitat els meus somnis.Està bé celebrar l'èxit, però és més important prestar atenció a les lliçons del fracàs.Als nostres treballadors els diem que si ningú riu almenys d'una de les seves idees, possiblement és que no estan sent prou creatius.No et comparis amb ningú. Si ho fas, t'estàs insultant a tu mateix.L'ordinador va néixer per resoldre problemes que abans no existien.Dedicar-te a servir cerveses o a vendre pizzes no et pren dignitat. Els teus avis ho anomenarien d'una altra manera: oportunitat."No ho sé" s'ha convertit en "encara no ho sé".Si no pots derrotar el teu enemic, compra'l.Al món no li importarà la teva autoestima. El món esperarà que aconsegueixis alguna cosa independentment de si et sents bé o no amb tu mateix.Els teus clients més descontents són la teva major font d'aprenentatge.Si vols fer alguna cosa molt gran a la teva vida, has de recordar que la timidesa està només a la ment. Si penses amb timidesa, els teus actes seran tímids. Però si penses amb seguretat, actuaràs de forma segura. No deixis mai que la timidesa conquereixi la teva ment.L'èxit és un mal mestre. Convenç les persones intel·ligents perquè pensin que no poden perdre.Si no pots fer-ho bé, almenys que es vegi bé.