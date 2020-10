Georges Brassens va néixer a Seta el 22 d'octubre del 1921 i va morir a Sant Geli dau Fesc el 29 d'octubre de 1981. El poeta i cantautor ha estat i és un dels representants de la chanson. El recordem escoltant-ne un dels seus temes més coneguts, interpretat per ell, i també per Paco Ibáñez i la seva filla, Alicia Ibáñez.Non ce n'était pas le radeauDe la méduse ce bateauQu'on se le dise au fond des portsDise au fond des portsIl naviguait en père peinardSur la grand'mare des canardsEt s'app'lait "Les copains d'abord"Les copains d'abordSes fluctuat nec mergiturC'était pas d'la litteratur',N'en déplaise aux jeteurs de sort,Aux jeteurs de sort,Son capitaine et ses mat'lotsN'étaient pas des enfants d'salauds,Mais des amis franco de port,Des copains d'abord.C'étaient pas des amis de lux',Des petits Castor et Pollux,Des gens de Sodome et Gomorrh',Sodome et Gomorrh',C'étaient pas des amis choisisPar Montaigne et La Boeti',Sur le ventre ils se tapaient fort,Les copains d'abord.C'étaient pas des anges non plus,L'Evangile, ils l'avaient pas lu,Mais ils s'aimaient tout's voil's dehors,Tout's voil's dehors,Jean, Pierre, Paul et compagnie,C'était leur seule litanieLeur Credo, leur Confitéor,Aux copains d'abord.Au moindre coup de Trafalgar,C'est l'amitié qui prenait l'quart,C'est elle qui leur montrait le nord,Leur montrait le nord.Et quand ils étaient en détresse,Qu'leurs bras lançaient des S.O.S.,On aurait dit les sémaphores,Les copains d'abord.Au rendez-vous des bons copains,Y'avait pas souvent de lapins,Quand l'un d'entre eux manquait a bord,C'est qu'il était mort.Oui, mais jamais, au grand jamais,Son trou dans l'eau n'se refermait,Cent ans après, coquin de sortIl manquait encor.Des bateaux j'en ai pris beaucoup,Mais le seul qui'ait tenu le coup,Qui n'ai jamais viré de bord,Mais viré de bord,Naviguait en père peinardSur la grand-mare des canards,Et s'app'lait les Copains d'abordLes Copains d'abord.